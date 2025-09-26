নড়াইলে শিবিরের ইউনিয়ন সভাপতিকে ছুরিকাঘাত

নড়াইলে শিবিরের ইউনিয়ন সভাপতিকে ছুরিকাঘাত
নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার দিঘলিয়া ইউনিয়ন শাখা শিবিরের সভাপতি মাসুম হাসানকে (১৮) ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে ফাহিম শেখ (১৮) নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বেলা একটার দিকে কুমড়ি তালবাড়িয়া হামিদিয়া আলিম মাদরাসা শিবিরের উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে কুইজ প্রতিযোগিতা শেষে এ ঘটনা ঘটে।
অভিযুক্ত ফাহিম লোহাগড়া উপজেলার কুমড়ি গ্রামের মিঠু শেখের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার কুমড়ি তালবাড়িয়া হামিদিয়া আলিম মাদরাসায় সিরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ছাত্রশিবির। প্রতিযোগিতা চলাকালে অভিযুক্ত ফাহিম শেখ হঠাৎ করে ক্লাসে ঢুকে কিছু প্রতিযোগীকে উত্তর বলে দিচ্ছিলেন। এসময় আয়োজক কর্তৃপক্ষ তাকে বাধা দেয় এবং সেখান থেকে চলে যেতে বলে। কিন্তু ফাহিম আয়োজক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করে বের হয়ে যায়। পরে তিনি ধারালো ছুরি নিয়ে মাসুম হাসানকে আঘাত করেন।
প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষক এস এম আবুল বাশার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, একটা কুইজ প্রতিযোগিতা হচ্ছিল। সেখানে ফাহিম কিছু প্রতিযোগীকে সঠিক উত্তর বলে দিচ্ছিলেন। এ সময় আয়োজকরা তাকে বাধা দেয় এবং বের করে দেয়। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে মাসুমের ওপর হামলা করেন ফাহিম। আমরা তার বিচার চাই।
এছাড়া উপযুক্ত বিচার না হলে সব শিক্ষককে নিয়ে ক্লাস বর্জনের হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।
ভুক্তভোগী মাসুম বলেন, তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা নাই। কিন্তু আমার সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে, আমি তার বিচার চাই। এ ধরনের কাজ যাতে আর কারো সঙ্গে না হয়, সেজন্য সবাইকে সচেতন থাকা দরকার।
হামলার নিন্দা জানিয়ে জেলা ছাত্র শিবিরের সভাপতি এস এম সালাউদ্দিন বলেন, মাসুমের ওপর হামলার ঘটনা উদ্বেগজনক। নড়াইলে পুলিশ প্রশাসনের দুর্বল অবস্থানের কারণে সব জায়গায় এ ধরনের অন্যায় কাজ ও সহিংসতা হচ্ছে। এ সব কাজের সঙ্গে যে বা যারা জড়িত তাদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে হবে। অন্যথায় আমরা রাজপথে কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবো।
অভিযোগ প্রসঙ্গে ফাহিম শেখের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, অভিযোগটি সঠিক নয়। এরপরই তিনি ফোন কেটে দেন।
এ বিষয়ে লোহাগড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাসির উদ্দিন বলেন, আমরা এ বিষয়ে ভুক্তভোগীদের লিখিত অভিযোগ দিতে বলেছি। তারা অভিযোগ দিলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
হাফিজুল নিলু/এনএইচআর/এমএস