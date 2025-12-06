খুলনায় বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে গণমিছিল

খুলনায় বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে গণমিছিল
খুলনা-১ আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছে স্থানীয় নেতাকর্মীদের একাংশ। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিকালে সাচিবুনিয়া বিশ্ব রোড মোড়ে এ গণমিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি জিরো পয়েন্ট গিয়ে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা ৯০ এর স্বৈরাচার এরশাদ পতন আন্দোলনে ঢাকার রাজপথের সম্মুখ সারীর যোদ্ধা জিয়াউর রহমান পাপুল দাকোপ-বটিয়াঘাটায় জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ইতোমধ্যে এ এলাকার সাধারণ মানুষের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছেন। এ জনপদের সনাতন সম্প্রদায়ের মানুষ তাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। তারা জিয়াউর রহমান পাপুলের যোগ্য নেতৃত্বের দিকে তাকিয়ে আছেন।
বক্তারা আরও বলেন, খুলনা-১ আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা করে যোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা বিবেচনায় জিয়াউর রহমান পাপুল কে মনোনয়ন দেওয়ার জোর দাবি রইলো।
এর আগে বিএনপির চেয়ারপার্সন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগ মুক্তি ও সুস্থতা কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে খুলনা জেলা বিএনপির সদস্য জিএম রফিকুল হাসান, মনিরুজ্জামান লেলিন, আসাফুর রহমান পাইলট, বটিঘাটা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এজাজুর রহমান শামীম, ২৫ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি নজরুল ইসলাম, জলমা ইউনিয়ন বিএনপির সদস্যসচিব আসাবুর রহমান হাওলাদার, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন আনো, জেলা ছাত্রদলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাসুম বিল্লাহ, বটিয়াঘাটা উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক আজমল হোসেন লিটন, উপজেলা ছাত্র দলের আহ্বায়ক শাকিল হুসাইন, উপজেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক কানিজ ফাতেমা নুপুর, সিনিয়র সহ-সভাপতি রেহেনা ইসলাম, জলমা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুস সাত্তার আকন, বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক সেলিম রেজা হাওলাদার, আমিরপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জসিম উদ্দিন, সুরখালি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাশেদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক শেখ হাফিজুর রহমান, বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক হুমায়ুন কবির, যুগ্ম আহ্বায়ক আজগর আলী, ভান্ডারকোট ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক সফিক মৌলঙ্গী, সদস্যসচিব কবির আকুঞ্জি, সদর ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক ইমরান আহম্মেদ, সদস্যসচিব পলাশ মহলদার, গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ওলিয়ার রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এ বিষয়ে খুলনা জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সদস্যসচিব মনিরুল হাসান বাপ্পি বলেন, দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে সভা-সমাবেশ করা সাংঘর্ষিক। এগুলো থেকে দূরে থাকা ভালো। আমাদের সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে।
আরিফুর রহমান/আরএইচ