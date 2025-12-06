  2. বিনোদন

সোহিনীর নৃত্যঘরানা নিয়ে হবে নতুন প্রযোজনা

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২১ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
সোহিনীর নৃত্যঘরানা নিয়ে হবে নতুন প্রযোজনা
চারুতায় সাধনার নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে সোহীনি দাস হার্টম্যান। ছবি: সংগৃহীত

নৃত্যশিল্পী সোহিনী দাস হার্টম্যান কলকাতার মেয়ে। স্বামীর চাকরিসূত্রে বছরখানেক হলো ঢাকায় থাকছেন। নবনৃত্য নামে এক অনন্য সুন্দর সৃজনশীল নৃত্য ধারার এই শিল্পীকে এত কাছে পেয়ে সুযোগটা হাতছাড়া করতে চায়নি ঢাকার সাধনার শিল্পীরা। তার কাছ থেকে শিখে নিয়েছেন নবনৃত্যের রস-রঙ-রূপ। এখন তারা স্বপ্ন দেখছে, সোহিনীর নৃত্যঘরানা নিয়ে হবে একটি নতুন প্রযোজনা।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় ছিল ‘আওয়ার ভয়েজ, আওয়ার স্টোরিজ’ শিরোনামে একটি নৃত্য উপস্থাপনা। সোহিনী দাসের সঙ্গে করা দুদিনের এক কর্মশালা থেকে যা শিখেছেন, সেসবই সুধীজনদের সামনে তুলে ধরেছেন সাধনার শিল্পীরা। বনানীর চারুতা মিলনায়তনে এ সময় উপস্থিত ছিলেন একঝাঁক নৃত্যরসিক ও নৃত্যশিল্পী। কী ছিল এই কর্মশালায়।

নবনৃত্য মূলত সমসাময়িক নৃত্যের একটি রূপ। যেখানে সোহিনী দেখিয়েছেন, কীভাবে নিজের গল্প ও অনুভূতি নাচের মুদ্রায় তুলে ধরা যায়। কর্মশালায় পরস্পরের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে রচনা করা হয়েছিল একটি গল্প ও তা পরিবেশনার পদ্ধতি। শিল্পীর নিজস্ব অনুভূতি ও স্বর টের পাওয়া গেছে তাতে। আর কর্মশালাটি ছিল অনেকটা অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিনিময়, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা একটি কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়ায় পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে একটি প্রদর্শনধর্মী গাঁথা তৈরি করেন। ব্যক্তিগত বয়ানের শক্তিকে আত্ম-অনুধ্যান ও রূপান্তরের অনুঘটক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। শিল্পীর বাস্তব কণ্ঠস্বর ও অনুভূতির ওপর ভিত্তি করে নির্মিত এই কর্মশালা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সাহস, সক্ষমতা ও সহমর্মিতা গড়ে দিয়েছে এবং চারপাশের বিশ্বকে বুঝতে, সামলাতে ও নতুনভাবে ব্যাখ্যার দরকারি সব পথ তৈরিতে সহায়তা করেছে।

সোহিনী দাস হার্টম্যান জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ওঠা-পড়া, আঘাত পাওয়া আবার উঠে দাঁড়ানো, সবকিছু এই সময়ের মধ্যে মিলেমিশে গেছে। এ রকম একটা সময়ে আর্টিস্ট হিসেবে যে কথাগুলো একা বলা যায় না, সেগুলো আর্টের মাধ্যমে দলবেঁধে কীভাবে বলা যায়, আমি সেটারই চর্চা করে এসেছি। সেটাই এই কর্মমালায় শেয়ার করেছি।’

জ্যেষ্ঠ কোরিওগ্রাফার সাব্বির আহমেদ খানের নেতৃত্বে এই কর্মশালায় অংশ নেন সাধনার ২২ জন নৃত্যশিল্পী। সাধনার নৃত্য শাখার ইনচার্জ নৃত্যশিল্পী আবু নাঈম জানান, এই কর্মশালাটি একটি বড় প্রক্রিয়ার অংশ। ধীরে ধীরে সমসাময়িক নাচ নিয়ে একটি বড় কাজ করতে যাচ্ছেন তারা। তিনি বলেন, ‘শিগগিরই এই ঘরানা নিয়ে একটি বড় ধরনের কোলাবোরেশনে যাব আমরা।’

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাধনার অন্যতম ট্রাস্টি নায়লা জামান খান, ইউএস এম্বেসি ঢাকার ডিরেক্টর অব পাবলিক এনগেজমেন্ট স্কট হার্টম্যান, অভিনেত্রী আঞ্জুমান আরা বকুল প্রমুখ।

আরএমডি

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।