ফরিদা পারভীনের স্মরণানুষ্ঠানে চুল কেটে প্রতীকী প্রতিবাদ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৫৫ পিএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সদ্য প্রয়াত কিংবদন্তি শিল্পী লালনকন্যা খ্যাত ফরিদা পারভীনের স্মরণে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) নগরীর জয়নুল আবেদিন উদ্যান এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে ‘পরম্পরা’ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এসময় সারাদেশে মাজার ভাঙচুর, ফকির ও আত্মভোলা মানুষদের জোর করে চুল কেটে দেওয়ারও প্রতিবাদ জানান সংস্কৃতিকর্মীরা।

গত কোরবানির ঈদের আগে ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলার কোদালিয়া গ্রামের বাসিন্দা বৃদ্ধ ফকির হালিম উদ্দিন আকন্দকে ধরে জোর করে তার চুল, দাড়ি কেটে দেওয়া হয়। সেই ঘটনার ভিডিও সম্প্রতি ফেইসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে শুরু হয় আলোচনা-সমালোচনা।

ফরিদা পারভীন স্মরণানুষ্ঠানে এই ঘটনার প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে আয়োজক ও ‘পরম্পরা’ সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি কবি শামীম আশরাফের চুলও কাটা হয়। অনুষ্ঠানের একটি ব্যানারে লেখা ছিল, ‘আল্লাহ তুই দেহিস: মাজার ভাঙার সংস্কৃতিতে আঘাত, মানুষের ওপর অত্যাচারকারীদের ঘৃণা।’

শুভেচ্ছা বক্তব্যে কবি শামীম আশরাফ বলেন, আমরা দুয়েকদিন ধরে একটি ঘটনা দেখছি, তিনজন মানুষ একটা মানুষকে জোর করে ধরে তার লম্বা চুল কেটে দিচ্ছে। যখন চুল কেটেই দিচ্ছে, তখন লোকটি সর্বশেষ কথা বলে দিচ্ছেন, ‘হে আল্লাহ, তুই দেহিস’। এই যে ‘দেহিস’, এর ভেতর দিয়ে আমরা প্রতিবাদ জানাই। মাজার সংস্কৃতির ওপর যারা আঘাত করছে, শিল্প-সংস্কৃতির মানুষের ওপর যে অত্যাচার করা হচ্ছে, এর প্রতিবাদ জানাই।’

তিনি বলেন, লালনকন্যা ফরিদা পারভীনের মহাপ্রয়াণে দেশে কোনো আয়োজন আমরা দেখিনি। ফরিদা পারভীনকে স্মরণ করে আমরা ছোট একটি আয়োজনের চেষ্টা করেছি। সেখানে বাউল-ফকিরদের সংস্কৃতিতে আঘাতেরও আমরা প্রতিবাদ করেছি।

জয়নুল আবেদিন উদ্যানের বড়ইতলায় সাদা কাপড় পেতে তাতে গান করেন তরুণ প্রজন্মের শিল্পীরা।

স্মরণসভা উপলক্ষে বরইগাছের মাঝে ফরিদা পারভীনের ছবি দিয়ে লাগানো হয়, ‘আমি অপার হয়ে বসে আছি’, ‘গাছের ডালে ঝুলছে’, ‘মিলন হবে কত দিনে’, ‘জাত গেল জাত গেল বলে’, ‘সময় গেলে সাধন হবে না’সহ বিভিন্ন গানের লাইন।

গান শুনছিলেন গবেষক স্বপন ধর। পরে তিনি বলেন, লালন মানবতাবাদ ছড়িয়ে গেছেন। মানুষ যদি জন্ম না নিত তাহলে পৃথিবীর সবটাই বিফলে যেত। আগে মানুষ জন্ম নিয়েছে, তারপর নানা মতভেদ হয়েছে। যতবার যত ধরনের সংকীর্ণ চিন্তাধারা এসেছে, সবকিছুকে জোয়ারের জলের মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেছে মানবতাবাদ।

