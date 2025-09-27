টানা সাতদিন বন্ধ থাকবে আখাউড়া স্থলবন্দর

টানা সাতদিন বন্ধ থাকবে আখাউড়া স্থলবন্দর
দুর্গোৎসব ও সাপ্তাহিক ছুটিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে সাতদিন আমদানি রপ্তানি বন্ধ থাকবে। এর মধ্যে একদিন সাপ্তাহিক ছুটি ও বাকি ছয়দিন ব্যবসায়িক ছুটি রয়েছে।
রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) আখাউড়া স্থলবন্দর সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নেসার আহমেদ ভূঁইয়া জানান, ‘২৯ সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে ২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চারদিন দুর্গাপূজা উপলক্ষে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রাখা থাকবে। শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি। লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে ৬ ও ৭ অক্টোবর বন্ধ দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রাখা হবে। তবে ওই সময়ে বন্দর দিয়ে যাত্রী পারাপার কার্যক্রম স্বাভাবিক থাকবে।’
