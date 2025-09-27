  2. দেশজুড়ে

পর্যটন দিবসে ময়লা ছিটিয়ে পরিষ্কার করলো জেলা প্রশাসন

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:০১ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বান্দরবানের মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটন দিবস উপলক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অভিযান চালিয়েছে জেলা প্রশাসন। তবে অভিযানের আগে ময়লা ফেলে পরে পরিষ্কার করা হয়েছে, এমন ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বান্দরবানের মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।

ভিডিওটিতে দেখা যায় বান্দরবান জেলা প্রশাসন পরিচালিত মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রে জেলা প্রশাসনের কয়েকজন কর্মচারী পলিব্যাগ ভর্তি কিছু বোতল বা ময়লা ছিটিয়ে দিচ্ছেন। পরে জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও বিডি ক্লিনের সদস্যরা তা পরিষ্কার করছেন। এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা সৃষ্টি হয়।

এ বিষয়ে বান্দরবান জেলা প্রশাসক শামীম আরা রিনি বলেন, পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান করা হয়েছে। আগে ময়লা ছিটানো হয়নি। বরং বিডি ক্লিন সংগটনের সদস্যদের সহায়তায় মাটির নিচে পড়ে থাকা পলিথিন, সিপি একদিকে বোতল অন্যদিকে থাকা ময়লাগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে।

