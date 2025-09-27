  2. দেশজুড়ে

পর্যটন দিবসে কুয়াকাটায় পর্যটকদের ফুল দিয়ে বরণ

প্রকাশিত: ০৯:১২ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পর্যটন দিবসে কুয়াকাটায় আসা পর্যটকদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়

দুর্গাপূজা ও সাপ্তাহিক ছুটিকে কেন্দ্র করে কুয়াকাটায় শুরু হয়েছে পর্যটকদের আগমন। বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে আগত পর্যটকদের ফুল দিয়ে বরণ করে নিয়েছে হোটেল-মোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনসহ স্থানীয় স্টেকহোন্ডাররা।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুয়াকাটা সৈকতের জিরোপয়েন্টে ট্যুরিস্ট পুলিশ বক্স এলাকায় সৈকতে নামার পথে পর্যটকদের হাতে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এর আগে সকাল ৯টায় জেলা প্রশাসকের আয়োজনে বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা হয়।

‘টেকসই উন্নয়নে পর্যটন’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে পটুয়াখালী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িত সব শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। এসময় কুয়াকাটা পৌর ভবন চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়। জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে র‍্যালিটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পর্যটন হলিডে হোমসের সভা কক্ষে আলোচনা সভায় মিলিত হয়।

ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইয়াছিন সাদেকের সভাপতিত্বে জেলা-উপজেলা প্রশাসন, হোটেল-মোটেল ওনার্স, ট্যুর অপারেটরস, ট্যুর গাইড, রেস্টুরেন্ট মালিক সমিতিসহ নানা শ্রেণি-পেশার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা র‍্যালিতে অংশ নেন। আলোচনাসভা শেষে সৈকতে গিয়ে পর্যটকদের ফুল দিয়ে বরণ করেন স্টেকহোল্ডাররা।

ঢাকা থেকে আগত সান্তা নামের এক পর্যটক জানান, আমি গত ঈদের দিনে কক্সবাজার ছিলাম কিন্তু এমন আয়োজন দেখিনি। আজ সৈকতে নামার সঙ্গে সঙ্গে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হলো। খুবই ভালো লাগলো, এটি একটি ব্যতিক্রমী আয়োজন। তাদের দেখে মনে হলো তারা পর্যটনবান্ধব। এটি পর্যটন কেন্দ্রের জন্য খুবই ভালো দিক।

কুয়াকাটা হোটেল-মোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম এ মোতালেব শরীফ জানান, বিশ্ব পর্যটন দিবস পর্যটকদের ঘিরে। এই দিনে আমরা পর্যটকদের সঙ্গে নিয়ে আনন্দ ভাগাভাগি করতে ফুল দিয়ে পর্যটকদের বরণ করে নিয়েছি। এই আয়োজন আমরা অব্যাহত রাখবো।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরী বলেন, বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে এই আয়োজনকে ঘিরে আমরা সব শ্রেণি-পেশার ব্যবসায়ী ও স্টেকহোল্ডারদের পাশাপাশি প্রশাসনও সবদিক থেকে পর্যটকদের সেবা নিশ্চিতে কাজ করবো। ইকো ট্যুরিজমের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আমরা পরিবেশবান্ধব পর্যটন গড়ে তুলবো। যাতে একদিকে আমাদের পরিবেশ রক্ষা হয় অন্যদিকে পর্যটনের প্রসার ঘটে।

তিনি আরও বলেন, কুয়াকাটা একটি সম্ভাবনাময় পর্যটন কেন্দ্র, এটি একদিন বিশ্বের কাছে অনেক বড় সমুদ্র সৈকত হিসেবে উপস্থাপন হবে, আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করছি।

