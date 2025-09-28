  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পিরোজপুর
প্রকাশিত: ০৮:৩৫ এএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিবিপ্রবিতে জনবল নিয়োগে অনিয়ম তদন্তে কমিটি গঠন

পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পিবিপ্রবি) জনবল নিয়োগে অনিয়ম তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়েছে। একইসঙ্গে কারও কাছে জনবল নিয়োগে অনিয়ম সংক্রান্ত কোনো তথ্য থাকলে তা জানানোর আহ্বান জানানো হয়।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার খন্দকার হামিদুর রহমান সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে জনবল নিয়োগসংক্রান্ত অভিযোগ পর্যালোচনা করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে নিয়োগসংক্রান্ত বিষয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কোনো অভিযোগ থাকলে সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তা সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণসহ আগামী ২২ অক্টোবরের মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

মো. তরিকুল ইসলাম/এমএন/এমএস

