প্রকাশিত: ০৪:২৬ পিএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গণঅধিকার পরিষদ নিম্ন কক্ষে পিআর চায় না

গণঅধিকার পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ফারুক হাসান বলেছেন, ‘পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের পক্ষে রয়েছে গণঅধিকার পরিষদ। তবে নিন্ম কক্ষে পিআর চায় না। আংশিক পিআর এর পক্ষে রয়েছেন গণঅধিকার পরিষদ।’

রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পৌর শহরের টিকাপাড়া এলাকায় দলটির নেতাকর্মীদের আয়োজনে দলীয় কার্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ফারুক হাসানকে সংবর্ধনা শেষে তিনি সাংবাদিকদের একথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘বর্তমানে যে রাজনৈতিক বাস্তবতা তার প্রেক্ষাপটে আগামী জাতীয় নির্বাচনে উচ্চকক্ষ ও নিন্ম কক্ষে পিআর বাস্তবায়ন করাটা কঠিন বিষয়। তাই আমরা মনে করি নিম্ন কক্ষে আগের ধারায় আসন ভিত্তিক নির্বাচন হওয়াটা জরুরি।’

জাতীয় পার্টির বিষয়ে গণঅধিকার পরিষদের এ নেতা বলেন, ‘আমরা বুঝতে পেরেছি ভারত আগামী জাতীয় নির্বাচনে জাতীয় পাটিকে প্রধান বিরোধী দল বানাতে চায়। এ সরকারের ভিতরে যারা আওয়ামী দোষর লুকিয়ে আছে তারা ইতিমধ্যে ভারতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় পাটির মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসন করার কাজ শুরু করেছে।’

ফারুক স্তরে এখনো আওয়ামী লীগের দখলে। এ সরকারের উপদেষ্টারাই বলে পুলিশ বাহিনীর ভিতরে ৮০ শতাংশ আওয়ামী লীগের লোক রয়েছে। প্রশাসনে ৭০ ভাগ আওয়ামী লীগের লোক। যে ব্যক্তি ২০১৮ সালের নির্বাচনে ইউএনও এর দায়িত্বে ছিল সে এখন ডিসির চেয়ারে। তাহলে এসব ব্যক্তিদের যদি আগামী নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে কিভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে।’

