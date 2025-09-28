সিসিকের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামানের বাসায় দুদকের নোটিশ

সিসিকের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামানের বাসায় দুদকের নোটিশ
সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী ও তার পরিবারের সম্পত্তির হিসেব জমা দিতে নোটিশ দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) এ আদেশের কপি আনোয়ারুজ্জামানের সিলেট নগরীর পাঠানটুলার বাসার দরজায় সাঁটিয়েছেন দুদকের কর্মকর্তারা।
দুদকের পরিচালক (মানিলন্ডারিং) মোহাম্মদ মোরশেদ আলম স্বাক্ষরিত এ নোটিশে সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ ২১ কার্যদিবসের মধ্যে দুদক কার্যালয়ে জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। দুদক কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে আসা তিন সদস্যের একটি দল এ নোটিশটি টাঙিয়েছে।
দুদকের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান জানান, আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর নামে দুদকে একটি অনুসন্ধান চলমান আছে। সেখানে কমিশন কর্তৃক জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের বিষয়ে প্রাথমিকভাবে সন্তোষজনক তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে, তখন তাকে সম্পদের বিবরণী দেয়ার জন্য একটি আদেশ জারি করা হয়েছে, সেটা তার বর্তমান ঠিকানায় নোটিশটি সাঁটানো হয়েছে।
দরজায় নোটিশ সাঁটানোর বিষয়ে তিনি বলেন, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যখন উপস্থিত থাকেন, তখন তার কাছেই দেওয়া হয়। আমরা তার স্থায়ী ঠিকানায়ও গিয়েছি, তিনি নেই। বর্তমান ঠিকানায়ও যখন দেখি তিনি নেই, তখন আমরা এটা বাসার সামনে দৃশ্যমান জায়গায় সাঁটিয়েছি।
নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দুর্নীতি দমন কমিশনের স্থির বিশ্বাস যে আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, জ্ঞাত আয়ের বহির্ভূত স্বনামে বা বেনামে বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন।
দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, তার স্ত্রী ও তার ওপর নির্ভরশীলদের স্বনামে বা বেনামে অর্জিত যাবতীয় স্থাবর, অস্থাবর, দায়-দেনা, আয়ের উৎস ও তা অর্জনের বিস্তারিত বিবরণী আদেশ পাওয়ার ২১ কার্যদিবসের মধ্যে জমা দেওয়ার জন্য নোটিশে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে বিবরণী জমা না দিলে কিংবা মিথ্যা বিবরণী জমা দেয়া হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।
আহমেদ জামিল/আরএইচ/জিকেএস