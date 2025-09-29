ফেনীতে একদিনে ১৮ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত
ফেনীতে চলতি বছরে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ১৬৯ ছাড়িয়েছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ১৮ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য মতে, ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে ফেনী সদর উপজেলায় ১০ জন, দাগনভূঞায় ৩ জন, সোনাগাজীতে ২ জন ও ছাগলনাইয়া ৩ জন আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে ফেনী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। চলতি মাসে এ পর্যন্ত জেলায় মোট ৮৯ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন। তার আগে আগস্ট মাসে শনাক্ত হয়েছে ৪৯ জন। সবমিলিয়ে চলতি বছরে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬৯ জনে।
স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য মতে, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ফেনী সদর উপজেলায় ১৮ জন, দাগনভূঞায় ৪৩ জন, সোনাগাজীতে ১১ জন, ছাগলনাইয়ায় ১৮ জন, ফুলগাজীতে ১জন ও পরশুরাম উপজেলায় ৮ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে অধিকাংশই ইতোমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। জেলায় ডেঙ্গু পরীক্ষার জন্য বর্তমানে মজুত আছে ৩ হাজার ৬৫৯টি কিট।
ফেনীর সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ রুবাইয়াত বিন করিম বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৮ জনের ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে। চলতি মাসে এ পর্যন্ত জেলায় মোট ৮৯ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এমএন/জেআইএম