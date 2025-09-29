  2. দেশজুড়ে

রাজশাহীতে পুকুরে পড়ে প্রাণ গেলো দুই শিশুর

প্রকাশিত: ০১:০৬ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার মাথাভাঙ্গা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলো- মাথাভাঙ্গা এলাকার রুহুল আমিনের মেয়ে কারিমা খাতুন (২) ও একই এলাকার মো. রাব্বুলের ছেলে মো. রাফি (২)।

স্থানীয়রা জানান, শিশুরা বাড়ির পাশে পুকুরে পড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উভয়কেই মৃত ঘোষণা করেন।

গোদাগাড়ী মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, সকালে ওই দুই শিশুর পুকুরে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ বর্তমানে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

