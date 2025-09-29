চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে হাজতির মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে হাজতির মৃত্যু
চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে অসুস্থ হয়ে মিলন হোসেন (৩০) নামে এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ভোর পৌনে ৫টার দিকে জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের ভারপ্রাপ্ত জেলার ফখর উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মিলন হোসেন দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা গ্রামের হাসপাতালপাড়ার বিল্লাল মালিতার ছেলে। তিনি দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাশেমের ওপর হামলার ঘটনায় করা মামলার প্রধান আসামি ছিলেন।
কারাগার সূত্র জানায়, ৪ সেপ্টেম্বর আদালতের আদেশে মিলন হোসেনকে জেলহাজতে পাঠানো হয়। সোমবার রাত ৩টা ৪০ মিনিটে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে ভোর পৌনে ৫টার দিকে সেখানের চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
হুসাইন মালিক/আরএইচ/জিকেএস