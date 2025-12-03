  2. দেশজুড়ে

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় বিএনপি নেতার গরু সদকা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পটুয়াখালী
প্রকাশিত: ০৪:৩৭ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
পটুয়াখালীর বাউফলে বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে গরু সদকা দিয়েছেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সামুয়েল আহমেদ লেনিন।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুরে পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সৈয়দ মিয়ার বাড়িতে গরুটি জবাই করে মাংস বিতরণ করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দীর্ঘদিনের অসুস্থতা নিয়ে দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। এ পরিস্থিতিতে দলের নেত্রীর সুস্থতা কামনায় সামুয়েল আহমেদ লেনিন নিজ উদ্যোগে একটি গরু কিনে সদকা দেন। গরুটির মাংস স্থানীয় এতিমখানা, হাফেজি মাদরাসা, অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়।

এ বিষয়ে বিএনপি নেতা সামুয়েল আহমেদ লেনিন বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া শুধু আমাদের দলীয় নেত্রী নন, তিনি দেশের গণতন্ত্রের প্রতীক। তার দ্রুত রোগমুক্তি কামনায় আমি ব্যক্তিগতভাবে এই সদকার আয়োজন করেছি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারেন।’

মাহমুদ হাসান রায়হান/এসআর/এএসএম

