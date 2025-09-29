  2. দেশজুড়ে

গাজীপুরে কাভার্ডভ্যান-অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত ২

প্রকাশিত: ০২:৪৯ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গাজীপুরে কাভার্ডভ্যানের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত চারজন।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সালনা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, দক্ষিণ সালনা এলাকার অটোরিকশা চালক এমদাদুল হক (৪০) ও অজ্ঞাতপরিচয় এক নারী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা একটি কাভার্ডভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অটোরিকশার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে ঘটনাস্থলে দুজন মারা যান। আহত হন আরও চারজন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

গাজীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান জানান, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কাভার্ডভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে তবে চালক পালিয়ে গেছেন। এবিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

