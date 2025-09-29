  2. দেশজুড়ে

কেক কেটে শেখ হাসিনার জন্মদিন পালন, ৩ যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৪:২০ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি-ভিডিও থেকে নেওয়া

কুমিল্লার বুড়িচংয়ে কেক কেটে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন পালন করার অভিযোগে যুবলীগের তিন নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বুড়িচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আজিজুল হক জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার আবিদপুর গ্রামের মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে মো. আনোয়ার, আবুল হাসেমের ছেলে মোখলেসুর রহমান ও আবু মুসার ছেলে মো. শাহজাহান।

পুলিশ জনায়, শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে রোববার সন্ধ্যায় মোকাম ইউনিয়নে কেক কেটে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনের নেতৃত্ব দেন বুড়িচং উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী সদস্য মজিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া মাহফিলও অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।

ওই ফুটেজে দেখা যায়, যুবলীগ নেতা মজিবুর রহমানসহ উপস্থিত সবাই কেক কেটে শেখ হাসিনাকে নিয়ে স্লোগান দেন। পরে রাতেই অভিযান চালিয়ে মো. আনোয়ার, মোখলেসুর রহমান ও মো. শাহজাহানকে গ্রেফতার করা হয়।

বুড়িচং থানার ওসি আজিজুল হক বলেন, গ্রেফতার তিনজনই উপজেলার মোকাম ইউনিয়ন যুবলীগের সক্রিয় সদস্য। তাদের বিরুদ্ধে আগেও নাশকতার মামলা রয়েছে। নতুন করে আজ আরও একটি মামলা করা হয়েছে। ঘণ্টাখানেক পর আদালতের মাধ্যমে তাদের কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হবে।

