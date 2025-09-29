  2. দেশজুড়ে

মোংলায় মন্দিরের নিরাপত্তায় নৌবাহিনী মোতায়েন

প্রকাশিত: ০৮:৩১ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মন্দিরগুলোর নিরাপত্তায় নৌবাহিনীর সদস্যরা/ ছবি: জাগো নিউজ

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন করতে বাগেরহাটের মোংলার মন্দিরগুলোতে নৌবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তারা স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা দেবেন।

সোমবার ( ২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে দিগরাজ সার্বজনীন পূজা মন্দির পরিদর্শন করেন নৌবাহিনীর খুলনা অঞ্চলের কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল একেএম জাকির হোসেন। এ সময় তিনি পুরোহিত, পূজা আয়োজক কমিটি, সনাতন ধর্মাবলম্বী ও ভক্তদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, সরকার ও নৌবাহিনীর প্রধানের নির্দেশে খুলনা অঞ্চলের আওতাধীন বিভিন্ন মন্দিরগুলোতে নৌবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। আশা করছি সকলে সুন্দরভাবে এ উৎসব পালন ও সম্পন্ন করতে পারবে।

উল্লেখ্য, এবার মোংলার ৩৪টি মন্দির-মণ্ডপে চলছে শারদীয় দুর্গোৎসব।

