ক্ষমতার লোভে জামায়াত ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে: প্রিন্স
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী তাদের দলীয় প্রতীক থেকে ইসলামের নাম ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার কথা বাদ দিয়ে একদিকে আধিপত্যবাদী শক্তিকে খুশি করতে চাইছে, অন্যদিকে রাজনীতির নামে ইসলামপ্রিয় জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে। ক্ষমতার লোভে জামায়াত ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট গাজিরভিটা ইউনিয়নে এক কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রিন্স বলেন, যারা সকাল-বিকাল নিজেদের দলের মনোগ্রাম পরিবর্তন করছেন, তারা ‘নার্ভসনেসে’ ভুগছেন। জামায়াত রাজনীতির প্রয়োজনে ইসলামধর্ম ও আল্লাহর নাম ব্যবহার করছে, আবার আধিপত্যবাদী শক্তিসহ বিদেশিদের আনুকূল্য পেতে তা পরিবর্তন করতেও দ্বিধা করছে না। এমনকি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সমালোচনার মুখে তারা তা আবার সরিয়েও ফেলছে। জনগণ সুন্দর সার্কাস দেখছে।
বিএনপি নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ করে প্রিন্স বলেন, গ্রামে ঘরে ঘরে ধানের শীষের পক্ষে বেশি বেশি প্রচারণা চালাতে হবে। জনগণের সামনে তারেক রহমানের ৩১ দফা ও জনকল্যাণে বিএনপির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরতে হবে।
গাজিরভিটা ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক রফিকুল ইসলমের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব সুরুজ্জামান সাগরের সঞ্চালনায় সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন হালুয়াঘাট উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আসলাম মিয়া বাবুল, সদস্যসচিব আবু হাসনাত বদরুল কবীর। এসময় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকজন উপস্থিত ছিলেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/কেএইচকে/এএসএম