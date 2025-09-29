নির্বাচিত সরকার না হলে চলমান সংকট দূর করা যাবে না: তানিয়া রব

নির্বাচিত সরকার না হলে চলমান সংকট দূর করা যাবে না: তানিয়া রব
স্থিতিশীল, নির্বাচিত সরকার গঠন করতে না পারলে চলমান সংকট দূর করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সিনিয়র সহ-সভাপতি তানিয়া রব।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে জাতীয় যুব পরিষদের ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
আলেকজান্ডার সরকারি মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ আয়োজন করা হয়। তানিয়া রব স্বাধীনতার প্রথম পতাকা উত্তোলক ও জেএসডির সভাপতি আ স ম আবদুর রবেব স্ত্রী।
তানিয়া রব বলেন, ‘পিআর পদ্ধতি ভালো, তবে আমাদের জন্য নতুন। এখন পিআর পদ্ধতির কথা বলে সময়ক্ষেপণ করা হচ্ছে। আমরা রাজনৈতিকমহল রাষ্ট্রকে নিশ্চয়ই ঝুঁকির মধ্যে রাখবো না।’
রামগতি উপজেলা যুব পরিষদের সভাপতি হান্নান হাওলাদারের সভাপতিত্বে ও রামগতি পৌর যুব পরিষদের আহ্বায়ক বাছেত আলম বাবরের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেএসডির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সৈয়দ বেলায়েত হোসেন বেলাল, জেএসডির রামগতি উপজেলা সভাপতি গিয়াস উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন বাবলু, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন প্রমুখ।
কাজল কায়েস/এসআর/এএসএম