জেলা প্রতিনিধি
হবিগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৫:৩৯ এএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গণ-অভ্যুত্থানে পরাজিতরা দেশকে অস্থিতিশীল করতে অর্থ খরচ করতে পারে
হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে পূজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের খোঁজখবর নেন বিএনপি নেতা জিকে গউছ/ ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব জিকে গউছ বলেছেন, ‘যারা গণ-অভ্যুত্থানে পরাজিত হয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে তাদের কাছে অবৈধ উপায়ে অর্জিত প্রচুর অর্থ আছে। এ অর্থ তারা বাংলাদেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করার কাজে লাগাতে পারে। সেই আশঙ্কা থেকে আমরা এবার দুর্গাপূজায় সতর্ক আছি। এতো সুন্দর আয়োজনে যেন কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে সবাই সতর্ক থাকবেন। মনে রাখতে হবে ধর্ম যার যার দেশটা সবার।’

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাতে হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলায় পূজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন জিকে গউছ। এসময় তার সঙ্গে ছিলেন জেলা যুবদলের আহ্বায়ক জালাল আহমেদ, সদস্যসচিব সফিকুর রহমান সিতুসহ দলের অন্য নেতাকর্মীরা।

জিকে গউছ বলেন, আমরা যারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করি, আমরা মনে করি প্রতিটি ধর্মের সমান মর্যাদা, অধিকার নিয়ে বসবাসের একটি পরিবেশ তৈরি করেছি। এটি যুগ যুগ ধরে আমাদের ঐতিহ্য। বিএনপি দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে সব ধর্মের মানুষ যেন শান্তিতে, নিরাপদে বসবাস করতে পারে সে জন্য মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক গউছ আরও বলেন, গত বছর গণ-অভ্যুত্থানের পর অনেকেই ভেবেছিলেন বাংলাদেশে দুর্গাপূজা করা সম্ভব হবে কি-না। এ পূজা যেন কোথাও উৎসবের জায়গায় বিষাদে পরিণত না হয় এ জন্য সারাদেশে নেতাকর্মীদের কাজে লাগিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। কঠিন সময়ে আমরা সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে দুর্গাপূজা সফল করতে পেরেছি। সবাই সজাগ থাকলে দুষ্ট লোক হাজার চেষ্টা করেও কোথাও দুষ্টামি করার সুযোগ পাবে না বলেও মন্তব্য করেন গউছ।

এবার শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলায় ১৬৩টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সোমবার সকাল থেকে জিকে গউছের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা বিভিন্ন মণ্ডপ পরিদর্শন করেন ও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের খোঁজ-খবর নেন।

সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এমএমকে

 

