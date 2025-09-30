  2. দেশজুড়ে

তিন সপ্তাহে ভারত থেকে বেনাপোল দিয়ে ৭১০০ মেট্রিক টন চাল আমদানি

প্রকাশিত: ১২:২৯ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভারতের পেট্রাপোল বন্দর হয়ে ২১ দিনে বেনাপোল বন্দরে এসেছে ৭ হাজার ১০০ মেট্রিক টন চাল। ২১ আগস্ট ৯টি ট্রাকে ৩১৫ মেট্রিক টন চালের প্রথম চালান বেনাপোল বন্দরে প্রবেশ করে। ৪০ দিনের মধ্যে ২১ কার্যদিবসে প্রায় ৭৫টি চালানে ২০৩টি ট্রাকে করে ৭ হাজার ১০০ মেট্রিক টন মোটা চাল বেনাপোল বন্দরে প্রবেশ করে।

বেনাপোল স্থলবন্দরের উপ-পরিচালক ফয়সাল আহসান সজীব মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকালে এসব তথ্য জানান।

জানা যায়, সরকার চালের অস্থিতিশীল বাজার নিয়ন্ত্রণে দেশের সব বন্দর দিয়ে চাল আমদানির অনুমতি দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২১ আগস্ট বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে চাল আমদানি শুরু হয়। আমদানি করা চাল ছাড়করনের জন্য বেনাপোল কাস্টমস হাউসে চার থেকে পাঁচটি সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট কাজ করছে। বন্দরের ৩১ নম্বর শেডে আমদানি করা চালের খালাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মুজিবর রহমান বলেন, চলতি বছরের ১৫ এপ্রিল সর্বশেষ চাল আমদানি হয়েছিল। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পাওয়ার পর অনেক প্রতিষ্ঠান এলসি খুলেছে। এরইমধ্যে নতুন চালান আসতে শুরু করেছে। গত ২১ আগস্ট থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ৪০ দিনের মধ্যে ২১ কার্যদিবসে বেনাপোল বন্দর দিয়ে ৭ হাজার ১০০ মেট্রিক টন চাল আমদানি হয়েছে। পেট্রাপোল বন্দরে আরও বেশকিছু চালবাহী ট্রাক বাংলাদেশে প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে।

সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টের প্রতিনিধি জিয়াউর রহমান জানান, চাল আমদানি শুরু থেকে আমরা কাস্টমস হাউসে চাল ছাড় করার জন্য কাজ করে আসছি। চার মাস পর গত ২১ আগস্ট থেকে পুনরায় ভারত থেকে বেনাপোল বন্দর দিয়ে চাল আমদানি শুরু হয়েছে। কোনো সমস্যা ছাড়াই আমরা চাল ছাড় করছি।

বেনাপোল আমদানি-রপ্তনিকারক সমিতির সহ-সভাপতি আমিনুল হক আনু জানান, গত ২১ আগস্ট থেকে বেনাপোল বন্দর দিয়ে চাল আমদানি শুরু হয়েছে। পূজার ছুটির কারণে চাল আমদানি বন্ধ রয়েছে। বেনাপোল বন্দরে প্রবেশের অপেক্ষায় চালবাহী বেশকিছু ট্রাক ভারতের পেট্রাপোল বন্দরে অপেক্ষমাণ রয়েছে। দেশের বিভিন্ন বন্দর দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ চাল আমদানি হওয়ায় চালের বাজার স্থিতিশীল রয়েছে। আমদানি অব্যাহত থাকলে সামনের দিনগুলোতে চালের দাম কমে আসবে বলে তিনি মনে করেন।

বেনাপোল উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রের উপ-সহকারী কর্মকর্তা শ্যামল কুমার নাথ জানান, ভারত থেকে ৭৫ টি চালানে ২০৩টি ট্রাকে করে ৭ হাজার ১০০ মেট্রিক টন চাল ২১ আগস্ট থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর মধ্যে বেনাপোল বন্দরে আমদানি হয়েছে। আমদানি করা চাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দ্রুত খালাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

