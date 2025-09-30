ফরিদপুরে সিলিং ফ্যানে ঝুলছিল নারীর মরদেহ
ফরিদপুর শহরে শান্তা ইসলাম (৩২) নামে এক বিউটিশিয়ানের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকালে জেলা শহরের অনাথের মোড় এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
জানা গেছে, শান্তা ফরিদপুর শহরের ডাঙ্গী গ্রামের মৃত কাওসার মোল্যার মেয়ে। ফরিদপুরে ইয়াং লাইফ অ্যাস্থেটিক অ্যান্ড লেজার সেন্টার নামে বিউটি পার্লারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন তিনি।
ফরিদপুরের কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদউজ্জামান বলেন, শান্তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে তার মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
