প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান
সাংবাদিকদের মধ্যে বিভাজন তৈরি হয়েছে, ঐক্যের বিকল্প নেই
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি এ কে এম আব্দুল হাকিম বলেছেন, দেশে একাধিক সাংবাদিক সংগঠন, একাধিক প্রেসক্লাব এবং মালিক সম্পাদক পরিষদের কারণে সাংবাদিকদের মধ্যে বিভাজন তৈরি হয়েছে। ফলে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে এবং অপসাংবাদিকতা বেড়ে গেছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঐক্যের বিকল্প নেই।
মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের দরবার হলে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আয়োজিত ‘গণমাধ্যমের অপসাংবাদিকতা প্রতিরোধ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন’ শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
সাংবাদিকদের উদ্দেশে প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘আমি সাংবাদিকদের কল্যাণে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জেলা-উপজেলাগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সাংবাদিকদের মতামত নিচ্ছি। সামনের দিনগুলোতে সাংবাদিকতায় অনেক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যদি না আপনি শিক্ষিত এবং আইন সম্পর্কে না জানেন। আপনাকে আইন জানতে হবে এবং তা প্রয়োগ করতে হবে। সাংবাদিকদের জন্য ডাটাবেজ তৈরি হচ্ছে। এটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। তারপরও আমি চেষ্টা করছি এই ডাটাবেজ তৈরি করার।’
অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. তারিক হাওলাদারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রেস কাউন্সিলের সচিব মো. আব্দুস সবূর, জেলা পুলিশ সুপার আনোয়ার জাহিদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অপু সরোয়ার ও সরকারি প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ ইউসুফ পাশা।
স্বাগত বক্তব্য দেন পটুয়াখালী তথ্য অফিসের উপ-পরিচালক অনিমেষ কান্তি হালদার। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।
