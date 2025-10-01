  2. দেশজুড়ে

৫ অক্টোবর পর্যন্ত সড়ক অবরোধ স্থগিত করেছে জুম্ম ছাত্র জনতা

প্রকাশিত: ১২:০২ এএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
৫ অক্টোবর পর্যন্ত সড়ক অবরোধ স্থগিত করেছে জুম্ম ছাত্র জনতা/ছবি- সংগৃহীত

শারদীয় দুর্গোৎসবকে সম্মান জানিয়ে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত ৮ দফা বাস্তবায়নের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে খাগড়াছড়িতে টানা চারদিন পর মঙ্গলবার রাত ১১টা থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত সড়ক অবরোধ স্থগিত করেছে জুম্ম ছাত্র-জনতা।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে জুম্ম ছাত্র-জনতার মিডিয়া সেল থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সোমবার খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত সভায় আমাদের ছয়জনের একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধি দল প্রশাসনের কাছে ৮ দফা দাবি তুলে ধরে। যা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পূরণের আশ্বাস দেওয়া হয়।

জুম্ম ছাত্র-জনতার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার দুপুরে গুইমারায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেফালিকা ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক এবিএম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার, খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল, গুইমারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আইরিন আক্তার ও গুইমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. এনামুল হক চৌধুরী।

এছাড়া, গুইমারায় সংঘটিত ঘটনার তদন্তের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ৫ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলেও আমরা অবহিত হয়েছি।

প্রশাসনের আশ্বাস ও উদ্যোগের প্রতি আস্থা রেখে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রতি সম্মান জানিয়ে মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টা থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত অথবা পরবর্তী কোনো ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত চলমান অবরোধ স্থগিত করা হলো।

৮ দফা দাবি যথাযথভাবে পূরণ করা না হলে পুনরায় কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

খাগড়াছড়িতে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং অপরাপর দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে জুম্ম ছাত্র-জনতার ডাকে শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) থেকে খাগড়াছড়িতে টানা সকাল-সন্ধ্যা সড়ক অবরোধ পালিত হয়ে আসছে। এর আগে শুক্রবার আধাবেলা সড়ক অবরোধ পালন করে জুম্ম ছাত্র জনতা।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে শনিবার খাগড়াছড়ি পৌরসভা, সদর উপজেলা ও গুইমারা উপজেলায় জারি করা ১৪৪ ধারা এখনো বলবৎ রয়েছে।

