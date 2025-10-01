  2. দেশজুড়ে

বজ্রপাতে নিভে গেলো স্বামী-স্ত্রীর প্রাণ, সন্তানদের বুকফাটা কান্না

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কু‌ড়িগ্রাম
প্রকাশিত: ১২:৩৮ এএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
আক‌স্মিক বজ্রপাতে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু/ছবি- সংগৃহীত

কুড়িগ্রামের উলিপুরে আক‌স্মিক বজ্রপাতে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার‌ দিকে উপজেলার সীমান্তবর্তী দুর্গম সাহেবের আলগা ইউনিয়নের সাহেবের আলগা চরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, কৃষক জাহাঙ্গীর হোসেন (৪২) এবং তার স্ত্রী রুবি বেগম (৩৫)।

স্থানীয়দের বরাতে ওই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোজাফফর হোসেন জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে হঠাৎ বাতাস এবং বৃ‌ষ্টিসহ বজ্রপাত শুরু হয়। এ সময় জাহাঙ্গীর হোসেন ও তার স্ত্রী রুবি বেগম এক ঘরে অবস্থান করছিলেন। পাশের ঘরে তাদের তিন সন্তান ছিল। রাত ৮টার দিকে হঠাৎ করে বজ্রপাত হয় জাহাঙ্গীরের টিনের ঘরে। এ সময় ঘটনাস্থলে স্বামী-স্ত্রী দুজনের মৃত্যু হয়।

তবে তাদের সন্তানদের কোনো ক্ষ‌তি হয়‌নি। নিহত দম্পতির চার সন্তানের মধ্যে একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে। ছোট ছোট সন্তানগু‌লো এতিম হয়ে গেলো। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে।

উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ও‌সি) জিল্লুর রহমান ঘটনার সত্যতা নি‌শ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হ‌য়েছে। এলাকা‌টি দুর্গম হওয়ায় সেখানে পৌঁছাতে কিছুটা সময় লাগছে।

রোকনুজ্জামান মানু/এমআরএম

