সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধরে রাখার আহ্বান হাসনাত আব্দুল্লাহর
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ৫ আগস্টের পর আপনাদের এখানে কি কোনো বিপত্তি হয়েছে? এতদিন আমাদেরকে একটা ভয় দেখানো হতো। ৫ আগস্টের পরে কী হবে? কাউকে পূজা করতে দেওয়া হবে না। এ ধরনের কি কোনো ঘটনা ঘটেছে আজ পর্যন্ত? ঘটেনি। আমাদের এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধরে রাখতে হবে।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার বড়শালগড় ইউনিয়নের সংচাইল গ্রামে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।
হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, বিশ্বাসের জায়গায় আমাদের একটি পার্থক্য আছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রয়েছে। বড়শালগড় বাজারে হিন্দু ব্যবসায়ীরা আছেন। মুসলমান ব্যবসায়ীরা আছেন, সবাই মিলেমিশে চলাফেরা করছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও সবাই মিলেমিশে লেখাপড়া করছে। দেবিদ্বারের বেশিরভাগ ব্যবসায়ী হিন্দু ধর্মের, কিন্তু আমরা কোনোদিন শুনি নাই এদের সঙ্গে কোনো ঝামেলা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের সবসময় বজায় থাকবে। এনসিপির পক্ষ থেকে সবসময় আপনাদের জন্য সহযোগিতা অব্যাহত রাখবো।
পরিদর্শন শেষে হাসনাত আব্দুল্লাহ পূজায় আগত নারীদের শাড়ি উপহার দেন। এসময় দেবিদ্বার উপজেলা এনসিপির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
