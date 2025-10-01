  2. দেশজুড়ে

ঢাকার আদালতের হাজত থেকে পালানো আসামি ফেনীতে গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৯:০৯ এএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
ঢাকার আদালতের হাজত থেকে পালানো আসামি ফেনীতে গ্রেফতার

ঢাকা জজ কোর্টের হাজতখানা থেকে হাতকড়াসহ পালিয়ে যাওয়া হত্যা ও অপহরণের মামলার আসামি মো. শরিফুল ইসলামকে মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে ফেনী থেকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব। ফেনী ক্যাম্পের অধিনায়ক স্কোয়াড্রন লিডার মো. মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

র‍্যাব জানায়, এর আগে বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে কাশিমপুর কারাগার থেকে মহানগর হাজতখানায় আনার সময় অন্যান্য আসামিদের সঙ্গে শরিফুল ইসলামকে মহানগর দায়রা জজ ৩য় আদালতের এজলাসে তোলা হয়। পরে সাড়ে ১১টার দিকে মহানগর দায়রা জজ আদালতের নিচ তলায় আসলে আসামি শরিফুল কৌশলে হাতকড়া খুলে পালিয়ে ফেনী চলে আসে। আসামি শরিফুলের নামে ডিএমপি খিলগাঁও থানা ও কোতোয়ালী থানার মামলা রয়েছে।

ফেনী ক্যাম্পের অধিনায়ক স্কোয়াড্রন লিডার মো. মিজানুর রহমান জানান, আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শরিফুলকে হস্তান্তর করা হবে।

