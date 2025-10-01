  2. দেশজুড়ে

পরকীয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব, কথা কাটাকাটির সময় যুবক খুন

প্রকাশিত: ১২:৩৪ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
পরকীয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব, কথা কাটাকাটির সময় যুবক খুন

পাবনা পৌর এলাকায় পরকীয়া সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের জেরে আকাশ (২৫) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় সুভেল নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১টার দিকে পৌর এলাকার সাধুপাড়া ব্রিজের কাছে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাবনা সদর থানার ওসি আব্দুস সালাম।

নিহত আকাশ সদর উপজেলার পলিথিন মোড়ের সোহেলের ছেলে এবং আহত নাইম সাধু পাড়ার মৃত লালু মণ্ডলের ছেলে। আকাশ পেশায় চা দোকানি ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাধু পাড়ার এক গৃহবধূর সঙ্গে মিল্লাত নামের এক যুবকের পরকীয়া সম্পর্ক ছিল। মঙ্গলবার রাতে সে বিষয়ে ওই গৃহবধূর স্বামীর সঙ্গে মিল্লাত ও তার সহযোগী সুভেলের কথা কাটাকাটি হয়। এসময় ওই গৃহবধূর স্বামীর সঙ্গে আকাশ ও নাঈম ছিলেন। কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে মিল্লাত হাতে থাকা ছুরি দিয়ে আকাশের বুকের বাম পাশে ও নাঈমের পেছনে কুপিয়ে আহত করে পালিয়ে যান। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আকাশকে মৃত ঘোষণা করেন।

পাবনা সদর থানার ওসি আব্দুস সালাম বলেন, পরকীয়া নিয়ে দ্বন্দ্বে এ ঘটনা ঘটেছে। আকাশের বুকে ছুরি দিয়ে আঘাত করায় সম্ভবত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা গেছেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সুভেলকে আটক করা হয়েছে। এখনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

