বরগুনায় দুই হরিণের মাথাসহ ৪০ কেজি মাংস উদ্ধার

বরগুনায় দুই হরিণের মাথাসহ ৪০ কেজি মাংস উদ্ধার
বরগুনার পাথরঘাটায় অভিযান চালিয়ে পাচারকালে দুটি মাথাসহ তিন বস্তায় ৪০ কেজি হরিণের মাংস উদ্ধার করেছে নৌপুলিশ। বুধবার (১ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার চরদুয়ানী নৌপুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক মো. সাইফুল ইসলাম জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এর আগে মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে চরদুয়ানী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের নাপ্তারখাল নামক এলাকা থেকে এসব হরিণের মাংস ও মাথা উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পাথরঘাটা উপজেলার চরদুয়ানীতে অভিযান চালায় নৌপুলিশ। এসময় চরদুয়ানী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের নাপ্তারখাল এলাকা থেকে পাচারের সময় দুটি মাথাসহ তিনটি বস্তায় ভরা ৪০ কেজি হরিণের মাংস উদ্ধার করা হয়। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে জড়িত পাচারকারীরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা যায়নি। হরিণের
এ বিষয়ে পাথরঘাটা চরদুয়ানী নৌপুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. সাইফুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৪০ কেজি হরিণের মাংস উদ্ধার করি। পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে স্থানীয় বনবিভাগের সদস্যদের উপস্থিতিতে জব্দকৃত হরিণের মাংস কেরোসিন ঢেলে মাটিতে পুঁতে নষ্ট করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
নুরুল আহাদ অনিক/এমএন/জেআইএম