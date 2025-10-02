  2. দেশজুড়ে

নির্বাচনে বিএনপির চেয়ে জামায়াত এগিয়ে: দুদু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নীলফামারী
প্রকাশিত: ০৮:২৮ এএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
নির্বাচনে বিএনপির চেয়ে জামায়াত এগিয়ে: দুদু

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, জামায়াত এরই মধ্যে তাদের প্রার্থিতা ঘোষণা করে নির্বাচনী মাঠে নেমে পড়েছে। তারা অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও বিএনপির চেয়ে নির্বাচনী দৌড়ে এগিয়ে আছে। এজন্য নির্বাচনে জামায়াত অংশ নেবে না, এটা বলা ঠিক না। তবে বিএনপিও নির্বাচনী প্রস্তুতির মধ্যে আছে।

বুধবার (১ অক্টোবর) রাতে নীলফামারীর সৈয়দপুরের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এসব কথা বলেন।

শামসুজ্জামান দুদু বলেন, পিআর পদ্ধতি হচ্ছে সাংবিধানিক ব্যাপার। এটি পরিবর্তন করতে হলে সংবিধানকে পরিবর্তন করতে হবে। কেউ চাইলেই হবে না।

আরও পড়ুন-
মুহুরী নদীর পানি বেড়ে ফুলগাজী বাজার প্লাবিত
অবশেষে দর্শনায় সুন্দরবন এক্সপ্রেসের স্টপেজ, রাতভর উল্লাস
ফোনে কথা বলতে বলতে পার হচ্ছিলেন রাস্তা, বাসচাপায় শ্রমিকের মৃত্যু

তিনি আরও বলেন, যে কোনো রাজনৈতিক দলকে তাদের বক্তব্য জনগণের সামনে আনতেই পারে। এতে তাদের স্বাধীনতা রয়েছ। তবে বিএনপি ৩১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচন করবে। আর বিএনপি বিশ্বাস করে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা হলেই জামায়াতসহ সব দল নির্বাচনে অংশ নিবে।

এসময় সৈয়দপুর বিএনপির সভাপতি আব্দুল গফুর সরকার, সাধারণ সম্পাদক শাহিন আকতার, পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি রাজ কুমার পদ্দারসহ বিএনপির স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আমিরুল হক/এফএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।