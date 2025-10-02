পটুয়াখালীতে নৌকাবাইচ দেখতে মানুষে ভিড়

পটুয়াখালীতে নৌকাবাইচ দেখতে মানুষে ভিড়
দুর্গাপূজায় পটুয়াখালীর দশমিনায় ঐতিহ্যের নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার নিবারণ কবিরাজ বাড়ির দিঘিতে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নৌকাবাইচ দেখতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেন।
উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি শুভময় রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইরতিজা হাসান, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবদুল আলীম, কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতায় ছয়টি নৌকা অংশ নেয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এরমধ্যে প্রথম স্থান অর্জনকারী দলকে ৩৫ হাজার টাকার ফ্রিজ, দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারীকে ১৬ হাজার টাকার ৩২ ইঞ্চি এলইডি টিভি এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারীকে ১২ হাজার টাকার ২৪ ইঞ্চি এলইডি টিভি দেওয়া হয়।
মাহমুদ হাসান রায়হান/আরএইচ/জেআইএম