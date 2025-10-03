পাবনা-ঢাকা ট্রেন চালুর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে পরিদর্শনে দুই সচিব

পাবনা-ঢাকা ট্রেন চালুর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে পরিদর্শনে দুই সচিব
পাবনা-ঢাকা রুটে নতুন ট্রেন চালুর সম্ভাব্যতা যাচাই করতে রেল মন্ত্রণালয় এবং সড়ক ও জনপথ মন্ত্রণালয়ের দুই সচিব ঈশ্বরদী-ঢালারচর রেলরুট পরিদর্শন করেছেন।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বুড়িমারী এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বিশেষ কোচে রেল মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাহিমুল ইসলাম এবং সড়ক ও জনপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব এহছানুল হক ঢাকা থেকে ঈশ্বরদী বাইপাস রেলস্টেশনে এসে পৌঁছান।
স্টেশনে পৌঁছালে উপজেলা প্রশাসন ও পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে পাকশী বিভাগসহ স্থানীয় কর্মকর্তারা ফুলেল শুভেচ্ছা দিয়ে তাদের বরণ করেন। পরে সচিবদ্বয় বাইপাস রেলস্টেশন ঘুরে দেখেন ও চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।
এসময় বিএনপি চেয়ারপার্সনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চল প্রধান প্রকৌশলী আফজাল হোসেন, সড়ক ও জনপথ বিভাগের পাবনার নির্বাহী প্রকৌশলী আবুল মুনসুর আহমেদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মনিরুজ্জামান, পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক লিয়াকত শরিফ খান, ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আ স ম আব্দুন নূরসহ ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
পরে সচিবগণ পাবনার ঢালারচর রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেন এবং ঢাকা–পাবনা রুটে ট্রেন চলাচলের প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাই করেন।
