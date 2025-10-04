পাবনায় ঈদগাহ মাঠের নামকরণ নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ২০

পাবনায় ঈদগাহ মাঠের নামকরণ নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ২০
পাবনার চাটমোহর উপজেলায় ঈদগাহ মাঠের নামকরণ নিয়ে দুই গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়নের আটলংকা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুরুল ইসলাম।
আহতরা হলেন, আজিম উদ্দিন, সুরমান আলী, আরমান আলী, আবুল হোসেন, রাশেদ হোসেন, আফজাল প্রামাণিক, সেলিম হোসেন ও সাব্বির হোসেনসহ অন্তত ২০ জন। তারা চাটমোহর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আটঘরিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পাবনা জেনারেল হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, প্রায় এক বছর আগে উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামের জন্য আটলংকা গ্রামে ঈদগাহ মাঠ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে এর নামকরণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আটলংকা ও বন্যাগাড়ী গ্রামের লোকজনের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। এর আগে বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকবার থানায় ও স্থানীয়ভাবে মীমাংসার জন্য বসেন দুই গ্রামের প্রতিনিধিরা। কিন্তু তাতেও স্থায়ী কোনো সমাধান মেলেনি।
এরপর থেকেই চরম উত্তেজনা চলছিল দুই গ্রামের লোকজনের মধ্যে। সবশেষ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে আবারও নামফলক লাগানো নিয়ে দুই গ্রামের লোকজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে উভয়পক্ষই লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ ঘটনায় অন্তত ২০ জন আহত হন। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুসা নাসের চৌধুরী, থানার ওসি মনজুরুল আলমসহ পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।
এ ব্যাপারে চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুরুল আলম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। মূলত ঈদগাহ মাঠের নামকরণ নিয়ে এ ঘটনা ঘটেছে। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক। এখনো কোনো পক্ষ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
