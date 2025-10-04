লক্ষ্মীপুরে নিখোঁজ রাজমিস্ত্রির পা বাঁধা মরদেহ মিলল খালে
লক্ষ্মীপুর সদরে নিখোঁজ এক রাজমিস্ত্রির পা বাঁধা মরদেহ খালে পাওয়া গেছে। পুলিশ শুক্রবার (৩ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে দালাল বাজার-পালেরহাট সড়কের কোরালিয়া খাল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে।
নিহত ব্যক্তির নাম ইউছুফ হোসেন (৪৫)। তিনি সদর উপজেলার দক্ষিণ হামছাদী ইউনিয়নের পশ্চিম গৌপীনাথপুর গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে। তিনি গত বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) রাত ৯টার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন।
শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে স্থানীয় যুবক কাইয়ুম হোসেন খালে মাছ শিকার করতে গিয়ে বাঁশঝাড়ের নিচে ইউছুফের মরদেহ দেখতে পেয়ে আশপাশের লোকজনকে খবর দেন।
ইউছুফের ছেলে মো. শাকিল বলেন, ‘বাবার সঙ্গে বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে বাড়ির সামনে শেষ কথা হয়। এরপর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আজ খবর পেয়ে এসে দেখি খালে তার মরদেহ পড়ে আছে। পা গামছা দিয়ে বাঁধা ছিল। এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। আমাদের পারিবারিক জমি বণ্টন নিয়ে চাচাদের সঙ্গে বিরোধ রয়েছে। এছাড়া আর কারও সঙ্গে বাবার কোনো বিরোধ নেই।’
সদর উপজেলা জামায়াতের আমির হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘ইউছুফ আমার ভগ্নিপতি। তার ভাইদের সঙ্গে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছে। ধারণা করা হচ্ছে, ওই বিরোধকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিতভাবে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।’
এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোহাম্মদ রেজাউল হক জানান, ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
কেকে/একিউএফ