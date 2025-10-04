মৌলভীবাজারে ১৫ গুণীজন পেলেন শিল্পকলা সম্মাননা
মৌলভীবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে ১৫ গুণীজনকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪ সালের জন্য পাঁচজন করে বিশিষ্ট ব্যক্তি এ সম্মাননা পেয়েছেন।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) রাতে শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এক জমকালো অনুষ্ঠানে গুণীজনদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. ইসরাইল হোসেন।
সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন- সৃজনশীল সাংস্কৃতিক গবেষণায় মোহাম্মদ আকবর, কণ্ঠসংগীতে সেলিম চৌধুরী, মো. তারেক ইকবাল চৌধুরী ও নাদিরা আন্তার, নাট্যকলায় আবদাল মাহবুব কোরেশী, মো. দেলোয়ার হোসেন ও মো. তাজুল ইসলাম, চারুকলায় ওয়ালিউর রহমান, যন্ত্রসংগীতে দুর্গা প্রসাদ দোশায়ারা ও প্রসাদ দাস, লোকসংস্কৃতিতে সিরাজুল ইসলাম তোলা ও মো. আব্দুস সহীদ, সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে মোস্তফা সেলিম ও মুজিবুর রহমান মুজিব এবং সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসেবে ইন্দ্রজিৎ দেব।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে যারা নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সাংস্কৃতিক চর্চায় অনুপ্রাণিত করবে।
অনুষ্ঠানে নাট্যদল মৃৎনাট্য পরিবেশন করে নাটক ‘তুমিই বাংলাদেশ’। এটি রচনা করেছেন কাজী রোকসানা রুমা এবং নির্দেশনা দেন শাহীন ইকবাল। পাশাপাশি জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীরা পরিবেশন করেন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া সম্মাননাপ্রাপ্ত কণ্ঠশিল্পীরাও গান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন শাহীন ইকবাল।
এ সময় জেলা প্রশাসক ইসরাইল হোসেন বলেন, মৌলভীবাজারের শিল্প-সংস্কৃতির শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। এখানে গান, নাটক, লোকসংস্কৃতি থেকে শুরু করে চারুকলা ও সাহিত্য- প্রতিটি ক্ষেত্রে অসংখ্য গুণী মানুষের অবদান রয়েছে। আজ আমরা যাদের সম্মাননা দিচ্ছি, তারা শুধু ব্যক্তি নন; তারা মৌলভীবাজারের গর্ব। এ সম্মাননা মূলত তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো, যারা নিরলসভাবে কাজ করে আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, আগামী প্রজন্ম এ গুণীজনদের জীবন ও কর্ম থেকে অনুপ্রেরণা নেবে।
জেলা প্রশাসক বলেন, শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা কেবল বিনোদনের জন্য নয়। এটি সমাজকে আলোকিত করে, মানুষকে মানবিক করে তোলে। জেলা প্রশাসন সবসময় এ ধরনের উদ্যোগের পাশে থাকবে এবং শিল্পীদের বিকাশে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তানভীর হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আসিফ মহিউদ্দীন।
