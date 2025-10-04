সীতাকুণ্ড থানার গণধর্ষণ মামলার আসামি চাঁদপুর থেকে গ্রেফতার
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে গণধর্ষণ এবং পর্নোগ্রাফি মামলার প্রধান আসামি ওমর ফারুককে চাঁদপুর থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৭। ওমর ফারুক (২২) সীতাকুণ্ডের জেলেপাড়া এলাকার মাহবুল আলমের ছেলে।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বিকেলে চাঁদপুর সদরের ঢালীর ঘাট বাজারে অভিযান চালিয়ে ওমর ফারুককে গ্রেফতার করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে র্যাব-৭ চট্টগ্রামের সহকারী পুলিশ সুপার এ আর এম মোজাফফর হোসেন বলেন, আসামিকে সীতাকুণ্ড থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
