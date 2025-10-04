২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শুরু, তীরে ফিরেছেন ভোলার জেলেরা
মা ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম নিশ্চিত করতে ভোলার মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদীতে ইলিশ শিকারের ওপর ২২ দিনের সরকারি নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছে। শনিবার (৪ অক্টোবর) মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া এই নিষেধাজ্ঞা চলবে ২৫ অক্টোবর রাত ১২টা পর্যন্ত। সরকারি নির্দেশনা মেনে ইতোমধ্যেই জাল, নৌকা ও ট্রলারসহ মাছ শিকারের সকল উপকরণ নিয়ে তীরে ফিরে এসেছেন ভোলার হাজার হাজার জেলে।
শনিবার সকালে ভোলা সদর উপজেলার তুলাতুলি, শিবপুরের ভোলার খাল এলাকাসহ মেঘনা নদীর তীরবর্তী জেলে পল্লীগুলোতে গিয়ে দেখা যায় কর্মব্যস্ততার চিত্র। জেলেরা তাদের নৌকা ও ট্রলার নোঙর করে তীরে বেঁধে রেখেছেন। কেউ কেউ ট্রলার থেকে ইঞ্জিন খুলে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন, আবার অনেকে জাল মেরামত করছেন।
তুলাতুলি এলাকার জেলে ফিরোজ মাঝি ও আকবর মাঝি জানান, এ বছর ভরা মৌসুমে তারা কাঙ্ক্ষিত ইলিশ পাননি। সম্প্রতি মাছ ধরা শুরু হলেও নিষেধাজ্ঞা চলে এসেছে। তাই তারা শুক্রবার সন্ধ্যার পরই নদী থেকে ফিরে এসেছেন। যা মাছ পেয়েছেন, তা বিক্রি করলেও দাম বেশি পাননি বলে তারা অভিযোগ করেন।
জেলে আলমগীর মাঝি ও ছগির মাঝি প্রতি বছরের মতো এবারও সরকারি নিষেধাজ্ঞা মেনে চলার কথা জানিয়েছেন। তবে তারা মৎস্য বিভাগের প্রতি দাবি জানান, নিষেধাজ্ঞা যেন কঠোরভাবে কার্যকর করা হয়, যাতে কোনো অসাধু জেলে নদীতে নামতে না পারে। নিষেধাজ্ঞার সময়ে বেকার থাকায় সরকার দ্রুত যেন তাদের নামে বরাদ্দকৃত চাল বিতরণ করে, সেই দাবিও জানিয়েছেন জেলেরা।
ভোলা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. ইকবাল হোসেন জানান, ভোলা জেলার সাত উপজেলায় প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার নিবন্ধিত জেলে রয়েছেন। এর মধ্যে এবারের ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞার সময় ১ লাখ ৪৩ হাজার ৪৩৮ জন জেলে ২৫ কেজি করে চাল পাবেন। ইতোমধ্যে আমাদের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আশা করছি আগামী ২/৩ দিনের মধ্যে চাল বিতরণ শুরু হবে। আমাদের টার্গেট রয়েছে আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে চাল বিতরণ সম্পূর্ণ করা।
