ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অতিরিক্ত মদপানে দুইজনের মৃত্যু

প্রকাশিত: ১২:০৬ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে অতিরিক্ত মদপানে অসুস্থ হয়ে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (৪ অক্টোবর) ভোরে এ ঘটনা ঘটে।

মৃতরা হলেন- বিজয়নগর উপজেলার মির্জাপুর গ্রামের মৃত কোকিল মালাকারের ছেলে শ্রীনিবাস মালাকার এবং একই গ্রামের সুধা দাসের ছেলে সৌরভ দাস।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বিজয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহীদুল ইসলাম জানান, বৃহস্পতিবার রাতে তারা দুইজন অতিরিক্ত মদপান করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে সৌরভ দাসকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকার পর শনিবার ভোরে তিনি মারা যান। এছাড়া শ্রীনিবাস বাড়িতে মারা যান।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনাটির তদন্ত চলছে বলেও জানান ওসি।

