ফরিদপুরে ওসির বিরুদ্ধে মানববন্ধনের প্রস্তুতি, বিএনপির ৪ নেতা আটক
ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় একটি মারামারি মামলার তিন আসামিসহ বিএনপির চার নেতাকে আটক করেছে পুলিশ।
আলফাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহজালাল আলমের বিরুদ্ধে শনিবার (৪ অক্টোবর) সকাল ১০টায় মানববন্ধনের প্রস্তুতিকালে তাদের আটক করা হয়।
আটকরা হলেন- উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খোশবুর রহমান খোকন, উপজেলা যুবদলের কর্মী রমজান মোল্যা ও পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আরব আলী। এছাড়া আলফাডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ফরিদপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী খন্দকার নাসিরুল ইসলাম ও শামসুদ্দিন মিয়া ঝুনু গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এই বিরোধের জের ধরে খন্দকার নাসির গ্রুপের অনুসারী বোয়ালমারী উপজেলার সাবেক ছাত্রদল নেতা বনি আমিন ও উপজেলা বিএনপির কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য এ কে এম উজ্জ্বল হোসেনের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় বনি আমিন বিএনপির ছয় নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এবং থানায় একটি মামলা হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঝুনু গ্রুপের লোকজন আলফাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহজালাল আলমের বিরুদ্ধে শনিবার (৪ অক্টোবর) সকাল ১০টায় মানববন্ধনের ডাক দেয়। মানববন্ধনের প্রস্তুতিকালে আলফাডাঙ্গা উপজেলা সদর বাজারের কলেজ রোডের চুয়াল্লিশের মোড় থেকে উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খোশবুর রহমান খোকনসহ চারজনকে আটক করে পুলিশ।
বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে আলফাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহজালাল আলম জাগো নিউজকে বলেন, একটি মারামারির মামলায় তিনজন এজাহার নামীয় আসামিসহ মোট চারজনকে আটক করা হয়েছে।
এন কে বি নয়ন/এফএ/এএসএম