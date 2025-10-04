  2. দেশজুড়ে

রাজশাহীর ৩৯৮ পরিবার পেলো জাকাত তহবিলের ৪৭ লাখ টাকা

প্রকাশিত: ০৬:২১ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
রাজশাহীর পবায় ৩৯৮টি দরিদ্র পরিবারের মাঝে জাকাত তহবিলের মোট ৪৬ লাখ ৮৫ হাজার টাকা হস্তান্তর করেছে সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)। প্রতিষ্ঠানটির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির জীবিকা উন্নয়ন কেন্দ্র প্রকল্পের অধীনে এ টাকা প্রদান করা হয়।

শনিবার (৪ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার ভেড়াপোড়ায় নাবিল গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের মসজিদে এ তহবিল হস্তান্তর করা হয়।

অনুষ্ঠানে নাবিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান জাহান বকস মণ্ডল সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ছিলেন নাবিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কৃষিবিদ আমিনুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জীবিকা পবা প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার আব্দুল ওয়াদুদ। এসময় প্রকল্পভুক্ত কয়েকজন নারী সদস্য নিজেদের অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের গল্প তুলে ধরেন। তাদের বক্তব্যে জীবিকা প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার বিভিন্ন গল্প ওঠে আসে। অনুষ্ঠান শেষে ১৪টি দলের নেত্রীদের হাতে তহবিলের চেক হস্তান্তর করা হয়।

সিজেডএম’র সহকারী মহাব্যবস্থাপক এনামুল হক ও হেড অব কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স কর্নেল (অব.) মো. জাকারিয়া হোসেন প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরে জানান, সিজেডএম প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মোট ৭১টি জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প/জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে। ২০০৮ সাল থেকে সিজেডএম প্রায় ১৭ লাখ মানুষের কাছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকা উন্নয়নের সেবা পৌঁছে দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত প্রতিবেদনে জানা গেছে, সিজেডএম প্রকল্প খাদ্য, ওষুধ, কম্বল ও শিক্ষা সহায়তা, ঘর নির্মাণ ও জরুরি সেবা, স্বাস্থ্য ক্যাম্প, বিনামূল্যে ওষুধ, মাতৃসেবা ও চক্ষু চিকিৎসা দিচ্ছে। এছাড়া স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিতরণ ও টিউবওয়েল স্থাপন করে দিচ্ছে। গবাদিপশু পালন, কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালনসহ বহুমুখী আয়ের উৎস তৈরি দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। এছাড়া ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মুক্তি, সূদমুক্ত ঋণ প্রদান ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নিয়মিত দিচ্ছে।

অনুষ্ঠানে নাবিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান জাহান বকস মণ্ডল বলেন, সিজেডএম জীবিকা প্রকল্প শুধু অর্থ সহায়তাই দিচ্ছে না, এটি মানুষের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনছে। নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। পবা থেকে যে আলোর শিখা জ্বলেছে, তা একদিন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

