নওগাঁয় বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

নওগাঁয় বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু
নওগাঁয় বিলে মাছ শিকারে গিয়ে বজ্রপাতে মফিজ উদ্দিন বসু (৬০) নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (৪ অক্টোবর) দুপুর দেড়টার দিকে সদর উপজেলার হাঁসাইগাড়ী (গুটিয়ার বিল) বিলে এ ঘটনা ঘটে।
মফিজ উদ্দিন বসু হাঁসাইগাড়ী ইউনিয়নের ভীমপুর গ্রামের মৃত ছহির উদ্দিন (ছুতা) প্রামাণিকের ছেলে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, বসু পেশায় একজন মৎস্যজীবী। দীর্ঘদিন ধরে হাঁসাইগাড়ী ও আশপাশের বিলে মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। প্রতিদিনের মতো বিলে মাছ শিকারে যান। তবে সকাল থেকে আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং মাঝেমধ্যে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছিল। দুপুরে আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায় এবং মুষল ধারে বৃষ্টি শুরু হয়। তিনি মাছ শিকার বন্ধ করে সড়কে গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এসময় হঠাৎ বিকট শব্দে বজ্রপাত হলে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান।
হাঁসাইগাড়ী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন মোল্লা বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। এ ঘটনায় আমরা শোকাহত। বজ্রপাতের ঘটনায় নিহতের পরিবারকে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এলাকাবাসীকে নিরাপদে থাকার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
নওগাঁ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের কাছ থেকে বজ্রপাতের ঘটনায় একজন নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছি। নিহতের পরিবার মরদেহ উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে গেছে।
আরমান হোসেন রুমন/এএইচ/আরএন/জেআইএম