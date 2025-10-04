সুবর্ণজয়ন্তীতে মারিজপুর স্কুলে নবীন-প্রবীণের মিলনমেলা

সুবর্ণজয়ন্তীতে মারিজপুর স্কুলে নবীন-প্রবীণের মিলনমেলা
সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার মমারিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়। শনিবার (৪ অক্টোবর) দিনভর অনুষ্ঠান উপভোগ করেন বিদ্যালয়ের নবীন-প্রবীণ কয়েক হাজার শিক্ষার্থী।
বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সাংবাদিক মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম, পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান, ফেনী ইউনিভার্সিটির ট্রেজারার প্রফেসর তায়েবুল হক, ফেনী ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যসচিব ডা. তাবারক উল্যাহ চৌধুরী বায়েজিদ ও ফেনী পৌরসভার প্রশাসক গোলাম মো. বাতেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
উদযাপন কমিটির সদস্যসচিব মতিউর রহমান চৌধুরী পলাশ এবং সাংস্কৃতিক কর্মী আশরাফুল হক আরমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে জেলা জামায়াত ইসলামের আমির মুফতি আবদুল হান্নান, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারী, ফেনী-৩ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ডা. ফখরুদ্দিন মানিক, জাতীয় নাগরিক পার্টির এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য জাহিদুল ইসলাম সৈকত, স্টার লাইন গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান জাফর উদ্দিন, কানাডা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক এস এম হুমায়ুন পাটোয়ারী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহিদুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আকবর হোসেন, দাগনভূঞা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়াহিদ পারভেজ, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ইসমাইল হোসেন, দাগনভূঞা উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব কামরুল উদ্দিন, মমারিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিম, উদযাপন কমিটির প্রধান উপদেষ্টা মাঈন উদ্দিন খাজু, যুগ্ম সদস্যসচিব আবদুল কাইয়ুম দুলাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/আরএইচ/জেআইএম