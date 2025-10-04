ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা
বরগুনায় ১৬ বরফ কলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন
সাগরে মা ইলিশ রক্ষায় নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় ১৬টি বরফ কলের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে মৎস্য বিভাগ। এসময় বরফ ভর্তি করে সাগরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া একটি মাছ ধরার ট্রলারও জব্দ করা হয়েছে।
শনিবার (৪ অক্টোবর) দুপুরে জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন পাথরঘাটা সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. হাসিবুল হক।
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর সূত্র জানায়, অনেক অসাধু জেলে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বরফবোঝাই করে সাগরে মাছ ধরতে যান। এমন আশঙ্কা থেকে শুক্রবার রাতে পাথরঘাটার বিভিন্ন এলাকায় থাকা ১৬টি বরফ কলের (পল্লি বিদ্যুতের আওতাধীন) বিদ্যুৎ সংযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। ২৪ অক্টোবর রাতে পুনরায় এসব সংযোগ চালু করা হবে।
এর আগে শুক্রবার রাতে দুলাল কোম্পানির মালিকানাধীন এফবি জাহানারা নামের একটি ট্রলারে বরফ ভর্তি করে সাগরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার গোপন তথ্য পায় মৎস্য বিভাগ। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রলারটি জব্দ করে সেখানে থাকা বরফ নষ্ট করে দেয়।
এ বিষয়ে পাথরঘাটা ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী জাগো নিউজকে বলেন, বরফসহ একটি ট্রলারকে জব্দ করে বরফ নষ্ট করেছেন মৎস্য বিভাগ। পরে তারা ট্রলারটি আমাদের জিম্মায় দিয়েছেন। আমরা ইতোমধ্যে সব মালিকদের সাবধান করেছি। এছাড়াও নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করতে আমাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রশাসনের প্রতি রয়েছে।
পাথরঘাটার সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. হাসিবুল হক জাগো নিউজকে বলেন, নিষেধাজ্ঞা নিশ্চিত করতে আমরা সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিয়েছি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং পল্লী বিদ্যুতের কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় ১৬টি বরফ কলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।
নুরুল আহাদ অনিক/আরএইচ/জেআইএম