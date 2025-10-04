পুলিশকে ধাক্কা দিয়ে পালানো আসামি ৬ ঘণ্টা পর গ্রেফতার

পুলিশকে ধাক্কা দিয়ে পালানো আসামি ৬ ঘণ্টা পর গ্রেফতার
বাগেরহাটের শরণখোলা থানা থেকে পুলিশকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া আসামি মো. বাইজীদকে (২০) ৬ ঘণ্টা পরে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শনিবার (৪ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে খুলনা শহরের হরিণটানা জিরোপয়েন্ট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে সকালে টয়লেটে যাওয়ার অজুহাতে হাজতখানার দায়িত্বে থাকা পুলিশকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যান বায়জীদ।
জানা গেছে, মো. বাইজীদ শরণখোলা উপজেলার নলবুনিয়া এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বিকেলে বায়জীদকে মাদকসহ আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে স্থানীয়রা। পরে মামলা দিয়ে তাকে থানা হাজতে রাখা হয়।
শরণখোলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহীদুল্লাহ বলেন, পলাতক আসামি বাইজিদের বিরুদ্ধে আরও একাধিক মাদক মামলা রয়েছে। সকালে টয়লেটে যাওয়ার অজুহাতে দায়িত্বে থাকা পুলিশকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। বিকেলে খুলনার জিরোপয়েন্ট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
আসামি পালানোর ঘটনায় কোনো প্রকার অবহেলা পাওয়া গেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান বাগেরহাটের পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামান।
