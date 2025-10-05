  2. দেশজুড়ে

আধাঘণ্টার ঝড়ে লন্ডভন্ড ৬ শতাধিক বাড়িঘর

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক রংপুর
প্রকাশিত: ০৫:১৬ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
আধাঘণ্টার ঝড়ে লন্ডভন্ড ৬ শতাধিক বাড়িঘর
ঝড়ে লণ্ডভণ্ড বাড়িঘর

রংপুরের গঙ্গাচড়ায় ঝড়ের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হয়েছে অন্তত ৬ শতাধিক বাড়িঘর। এছাড়া গাছপালা, দোকানপাট, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও ধানক্ষেতের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা।

রোববার (৫ অক্টোবর) সকাল ৭টার দিকে উপজেলার তিস্তা নদীবেষ্টিত নোহালী ও আলমবিদিতর ইউনিয়নে বেশ কয়েকটি গ্রাম ঝড়ের কবলে পড়ে।

নোহালী ইউপি চেয়ারম্যান আশরাফ আলী জানান, রোববার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে মাঝারি বৃষ্টিপাতসহ প্রচণ্ড বেগে ঝড় বয়ে যায় ইউনিয়নের অধিকাংশ এলাকার ওপর দিয়ে। ঝড় প্রায় ৩০ মিনিট স্থায়ী হয়। এতে ইউনিয়নের বাগডহরা, বৈরাতি, পূর্ব কচুয়া, পশ্চিম কচুয়া, নোহালী, চর নোহালীসহ বিভিন্ন গ্রামের প্রায় ৪৫০টি পরিবারের বাড়ি-ঘর লন্ডভন্ড হয়ে যায়। এছাড়া ভেঙে গেছে বিপুল পরিমাণ ফলদ ও বনজ গাছ।

চেয়ারম্যান আরও জানান, টানা বৃষ্টিপাত ও ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির লোকেরা নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবে চরম বিপাকে পড়েছেন। রান্নাঘর ও শুকনো জ্বালানির অভাবে তারা রান্না করতেও পারছেন না। ফলে পরিবারগুলোর মাঝে খাদ্যাভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। তাই জরুরিভাবে খাদ্য ও আবাসন সহায়তা প্রয়োজন।

আধাঘণ্টার ঝড়ে লণ্ডভণ্ড ৬ শতাধিক বাড়িঘর

আলমবিদিতর ইউনিয়নের খামার মোহনা গ্রামের আব্দুল হাই, মফিজার রহমান ও আঙ্গুর মিয়াসহ একাধিক ব্যক্তি জানান, কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের ওই গ্রামের অন্তত ৫০-৬০টি বাড়ির ঘর ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়েছে। এখন তারা খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছেন।

আলমবিদিতর ইউপি সদস্য রেজাউল হক জানান, সকালের ঝড়ে ইউনিয়নের খামার মোহনা, কুতুব পাড়া, কুতুব গণেশসহ বিভিন্ন গ্রামে প্রায় ২০০ পরিবারের বাড়িঘর ও গাছপালা ভেঙে যায়। ঘর চাপা পড়ে এক কৃষকের দুটি গরু মারা যায়। এছাড়া অনেকে আহত হয়েছেন। বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে যাওয়ায় এসব এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

এ বিষয়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সজিবুল করিম জানান, দুর্গত এলাকায় জরুরি খাদ্যসহায়তা হিসেবে শুকনো খাবার দেওয়া হচ্ছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহমুদ হাসান মৃধা জানান, উপজেলার কিছু এলাকায় ঝড়ে ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতি হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে কাজ চলছে। জরুরি খাদ্যসহায়তাও প্রদান করা হচ্ছে।

জিতু কবীর/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।