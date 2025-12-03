কুমিল্লায় আন্তর্জাতিক কিরাত সম্মেলন কাল, আসবেন ৫ দেশের কারি

কুমিল্লায় আন্তর্জাতিক কিরাত সম্মেলন কাল, আসবেন ৫ দেশের কারি
কুমিল্লার ঈদগাহ ময়দানে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক কিরাত সম্মেলন। এই সম্মেলনে বিশ্বের পাঁচটি দেশের বিখ্যাত কারিগণ যোগ দেবেন।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল ১১টা থেকে কুমিল্লার ঈদগাহ ময়দানে প্রতিযোগীদের চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। বাদ আসর সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে।
আল-কুরআন অ্যাকাডেমি, কুমিল্লা আয়োজিত আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনে বাংলাদেশের শাইখ আহমাদ বিন ইউসুফ আযহারী, মিসরের শাইখ আহমাদ আল জাওহারী, পাকিস্তানের কারি আনওয়ারুল হাসান শাহ বুখারী, ইরানের কারি মাহদী গোলাম নেযাদ, ফিলিপাইনের কারি মুহাম্মাদ নাযীর আসগার উপস্থিত থাকবেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করবেন মাওলানা আবদুর রাজ্জাক।
সম্মেলনের আয়োজনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা। বাছাইকৃত প্রতিযোগীদের চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হবে সকাল থেকে। বাদ আসর ও মাগরিবের পর কুরআন তিলাওয়াত, আলোচনা, নাশিদ পরিবেশনা ও দোয়া–মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। এশার নামাজের পর আন্তর্জাতিক ক্বারিদের তিলাওয়াতের পাশাপাশি প্রধান অতিথির বক্তব্য এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হবে।
সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব প্রফেসর ড. মো. মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, এটি কুমিল্লার ইতিহাসে প্রথম আন্তর্জাতিক কারি সম্মেলন। এর মাধ্যমে নতুন হাফেজদের অনুপ্রেরণা, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পাবে। আমরা আশা করছি, লাখো শ্রোতা ঈদগাহে এসে ও কুমিল্লা হাইস্কুল মাঠে (নারীদের জন্য সংরক্ষিত) এই কিরাত সম্মেলন উপভোগ করবেন। ইতি মধ্যে আমাদের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।
