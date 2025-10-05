  2. দেশজুড়ে

১০ গ্রামের মানুষের ভরসা নড়বড়ে কাঠের সাঁকো

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরিশাল
প্রকাশিত: ০৭:০৫ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
১০ গ্রামের মানুষের ভরসা নড়বড়ে কাঠের সাঁকো
যাতায়াতের জন্য ১০ গ্রামের মানুষের ভরসা নড়বড়ে কাঠের সাঁকো/ছবি-জাগো নিউজ

জরাজীর্ণ কাঠের সাঁকো। তারপরও প্রতিনিয়ত ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হচ্ছেন বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার গৈলা মডেল ইউনিয়নের ১০ গ্রামের বাসিন্দারা। সাঁকোর জায়গায় একটি সেতু নির্মাণের দাবি জানালেও সুফল মেলেনি।

গৈলা ইউনিয়নের রাহুতপাড়া ও কাঠিরা দুই গ্রাম সংলগ্ন খালের ওপর স্থানীয়দের উদ্যোগে কাঠের সাঁকোটি নির্মাণ করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, সাঁকোর আশপাশের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো সেতু নেই। যে কারণে ঝুঁকি নিয়েই সাঁকো দিয়ে প্রতিনিয়ত শত শত গ্রামবাসীকে চলাচল করতে হচ্ছে।

১০ গ্রামের মানুষের ভরসা নড়বড়ে কাঠের সাঁকো

স্থানীয় বাসিন্দা ডা. প্রশান্ত রায় জানান, সাঁকোটি প্রথম নির্মাণ করা হয় ২০০২ সালে। তবে এখন এটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। গ্ৰামবাসীর দুর্ভোগ লাঘবে এখানে একটি সেতু নির্মাণ করা জরুরি।

একই গ্রামের বাসিন্দা লিমন সরদার বলেন, ‌‘সেতুর অভাবে আমাদের কষ্টের শেষ নেই। কৃষিপণ্যের বাজারজাত ও শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটছে। গ্রামে কোনো গাড়ি প্রবেশ করতে পারে না। এ কারণে আমাদের গ্রামের কোনো ছেলেমেয়েকে উচ্চ বংশে বিয়েশাদি দেওয়া যাচ্ছে না।’

এ বিষয়ে আগৈলঝাড়া উপজেলা প্রকৌশলী রবীন্দ্র চক্রবর্তী বলেন, বিষয়টি আমার জানা ছিল না। স্থানীয় জনপ্রনিধিরাও আমাকে অবহিত করেননি। খুব শিগগির ওই এলাকায় সরকারি অর্থায়নে সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

শাওন খান/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।