কুমিল্লা পিস্তলসহ যুবদল কর্মী আটক

প্রকাশিত: ০৮:৩১ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
কুমিল্লায় রাসেল নামে যুবদলের এক কর্মীকে পিস্তলসহ আটক করেছে পুলিশ। রোববার (৫ অক্টোবর) বিকেলে সদর দক্ষিণ উপজেলার চৌয়ারা ইউনিয়নের আব্দুল্লাহপুর থেকে তাকে আটক করা হয়।

রাসেল সদর দক্ষিণ উপজেলার রামপুর গ্রামের হারুনুর রশিদের ছেলে। তিনি চৌয়ারা ইউনিয়নের যুবদল কর্মী হিসেবে এলাকায় বেশ পরিচিত। তার বিরুদ্ধে থানায় আগেও দুটি মামলা রয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, হাঁস ছুরির অভিযোগে কুমিল্লা সদর দক্ষিণের আব্দুল্লাহপুর গ্রামের লোকজনের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়ান রাসেল। এক পর্যায়ে প্রতিপক্ষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে রাসেল প্রকাশ্যে পিস্তল ঠেকিয়ে হুমকি দেন। এতে স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ হয়ে পিস্তলসহ রাসেলকে আটক করে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। বিকেল ৪টার দিকে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অস্ত্রসহ তাকে আটক করে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় এ রিপোর্ট লিখা পর্যন্ত থানায় মামলা হয়নি।

এ বিষয়ে কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা যুবদলের আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন বলেন, যুবদলে কোনো সন্ত্রাসীর স্থান নেই। তবে রাসেল যুবদলের কি না বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি। যদি দলের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা থাকে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সেলিম বলেন, এর আগেও রাসেলকে একটি খেলনা পিস্তলসহ র‌্যাব তাকে গ্রেফতার করেছে। ওই ঘটনাসহ তার বিরুদ্ধে দুটি মামলা রয়েছে।

