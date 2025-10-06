‘শয়তানের নিঃশ্বাসে’ ৫ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার খোয়ালেন বৃদ্ধা

‘শয়তানের নিঃশ্বাসে’ ৫ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার খোয়ালেন বৃদ্ধা
রান্নার জন্য গ্যাস সিলিন্ডার কিনতে গিয়ে ‘শয়তানের নিঃশ্বাসে’ বশীভূত হয়ে ৫ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার খোয়ালেন সুষমা মল্লিক নামে ৬২ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা। রোববার (৫ অক্টোবর) দুপুরে যশোরের অভয়নগর উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সংলগ্ন সড়কে এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী সুষমা মল্লিক উপজেলার বুইকারা গ্রামের পালপাড়া এলাকার মৃত সাধু রঞ্জন মল্লিকের স্ত্রী।
সুষমা মল্লিক বলেন, দুপুরে রান্না করার গ্যাস সিলিন্ডার শেষ হলে নতুন গ্যাস কিনতে সরকারি পশু হাসপাতাল সংলগ্ন মার্কেটে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বোরকা পরা দুই নারী কিছু কথা আছে বলে তাকে হাসপাতালের পাশের একটি গলিতে নিয়ে যায়।
‘এরপর এক নারী নাকের সামনে কিছু ছিটিয়ে দিয়ে গলায় থাকা স্বর্ণের চেন, হাতের বালা ও কানের দুল খুলে নিয়ে চলে যায়। কিছু সময় পর বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি বাড়ি ফিরে যান। লুট হওয়া আড়াই ভরি স্বর্ণালংকারের মূল্য প্রায় ৫ লাখ টাকা।’
ভুক্তভোগী নারীর মেয়ে জামাই নিউরোলজি বিশেষজ্ঞ ডা. সুরজিৎ হালদার বলেন, ডেভিলস ব্রেথ বা শয়তানের নিঃশ্বাস ব্যবহার করে দুই নারী আমার মায়ের ৫ ভরি স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায়। পরিবারের পক্ষ থেকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।
এ ব্যাপারে অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম রবিউল ইসলাম বলেন, ‘স্বর্ণালংকার লুটের ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
