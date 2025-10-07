দোকানে ঢুকে ব্যবসায়ীকে গলা কেটে হত্যা

দোকানে ঢুকে ব্যবসায়ীকে গলা কেটে হত্যা
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে থানা থেকে মাত্র ১৫০ গজ দূরে নারায়ণ পাল (৪০) নামে এক মুদি দোকানিকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।
সোমবার (০৭ অক্টোবর) দিবাগত রাত ১১টার দিকে পৌরশহরের দক্ষিণ দৌলতপুরের থানার মোড়ে ওই ব্যবসায়ীর নিজ ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে।
নিহত নারায়ণ পাল পৌর শহরের রাউতপাড়া এলাকার মৃত নৃপেন্দ্র পালের ছেলে। তিনি থানার মোড়ে ‘নারায়ণ স্টোর’ নামে একটি মুদি দোকান পরিচালনা করতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পৌরশহরের উত্তর দৌলতপুরে থানা থেকে ১৫০ মিটার দূরে থানা মোড়ে নারায়ণ পালের মুদি দোকানটি অবস্থিত। রাতে মুদির দোকানি নারায়ণ পালের দোকানে প্রবেশ করে দুর্বৃত্তরা তাকে গলা কেটে হত্যার পর পালিয়ে যায়। এসময় ওই ব্যবসায়ী দোকান বন্ধ করে বাসায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।
পরে রাত ১১টার দিকে দোকানের ভেতর গলাকাটা অবস্থায় রক্তাক্ত নারায়ণের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন একজন ক্রেতা। এসময় তিনি চিৎকার দিলে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। একইসঙ্গে আশপাশের বিভিন্ন দোকানে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ চেক করা হয়।
মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম জানান, আশপাশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ চেক করা হচ্ছে। এ ঘটনায় যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এইচ এম কামাল/এফএ/এএসএম